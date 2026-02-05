V Miljah so bile protipoplavne pregrade učinkovite

V Miljah so bile sinoči protipoplavne pregrade učinkovite in visoko plimovanje ni povzročilo večjih težav. Ob okrepljenem jugu in močnih padavinah so jih prostovoljci civilne zaščite začeli postavljati zvečer, nekaj ur pred viškom plimovanja, ki so ga pričakovali malo pred polnočjo. Okrog polnoči, ko je bila morska gladina najvišja in se je morje res dvignilo nekaj centimetrov nad nižje predele obale, so pregrade uspešno opravile svojo nalogo in preprečile večji dotok vode v okolico mandrača, ki je v tovrstnih primerih najbolj kritična točka. Na cestišču je bilo sicer videti nekaj centimetrov vode, kar pa je bilo premalo, da bi lahko povzročilo večje težave.

Več težav so zaradi visokega plimovanja sinoči imeli v Gradežu, kjer je bila sicer morska gladina višja kot v Miljah. Tam so morali zaradi poplavljanja morja začasno zapreti tudi nekaj cest.