Policisti izselili migrante iz Skladišča 118 v Starem pristanišču

Policisti so danes zjutraj izselili približno dvajseterico migrantov iz Skladišča 118 v Starem pristanišču. Kvestura je pojasnila, da so nameravali stavbo izprazniti in da torej ne gre, kot v nedavnih treh primerih za premeščanje ljudi, ki so v njej živeli. Vhode v stavbo bo pooblaščeno podjetje zaprlo in zapečatilo. V Skladišču 118, kjer je bil nekoč sedež vodstva pristanišča, bo v bodoče našel domovanje deželni odbor FJK.

S kvesture so tudi opozorili, da je bila izselitev nujna, ker je stavba v slabem stanju in torej nevarna.

Gre že za četrto izselitev migrantov v zadnjih dveh mesecih iz objektov v Starem pristanišču. V prvih treh primerih so migrante premeščali drugam, tokrat so jih le izselili iz stavbe.