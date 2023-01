Na vrsti sta sedaj cesti na kontovelskem bregu

Kmečka zveza in zahodnokraški rajonski svet v sodelovanju s Konzorcijem za sanacijo Soške ravnine prirejajo danes ob 18. uri v telovadnici na Kontovelu srečanje o gradbenem načrtu oziroma postopku gradnje poljskih poti na bregu pod Kontovelom, ki mu domačini pravijo Mukulani.

Za obdelovanje brega

O potrebnih ukrepih na tem območju je tekla beseda že pred tridesetimi leti, se spominja deželni tajnik Kmečke zveze Edi Bukavec. Deželna ustanova za razvoj kmetijstva Ersa je takrat prispevala 500 milijonov lir za gradnjo ceste v bregu, ki so jo ljudje krvavo potrebovali, zlasti med trgatvijo. »Nekoč so vinogradi segali do železnice in še čez do Miramara, tako da so morali bndemači brente z grozdjem nositi na ramenih oz. na čelu kar dolgo peš v reber,« je opozoril sogovornik in dodal, da škoda, da se cest ni uredilo v povojnih letih med zavezniško vojaško upravo.

Kmečka zveza je na Deželo FJK naslovila nič koliko prošenj za ureditev pešpoti v potrebne ceste in pred štirimi leti se je stvar le premaknila. Konzorcij za sanacijo Soške ravnine (pred več kot 10 leti so si od Dežele FJK zagotovili zakup del) pravkar zaključuje obnovo ceste pod Prosekom, ki pelje z območja samostana sv. Ciprijana preko Brajd dol v proseški breg in nato nad Grljanom še proti Križu. Dela bodo v kratkem zaključena in na vrsto bosta prišli še drugi dve cesti v kontovelskem bregu, »v Mukulanih«, je napovedal Bukavec. Prva je tista, ki je ostala nedokončana še iz šestdesetih let – zmanjkalo je kakih 180 metrov tlakovanja »do Sk’djenca«.

Druga cesta, ki čaka obnovo, pa je tista, ki se začenja na razcepu s prvo in vodi do Ključa oz. do velikega ovinka pod Kontovelom, kjer je bila nekoč restavracija Slavko. Cesto, ki bo široka okvirno 2,5 metra, je treba šele urediti – danes ima namreč samo en meter in treba jo bo razširiti in urediti podporne zidove.

Pogovor o delih in potrebah

Na sestanek so danes vabljeni lastniki zemljišč, ki jih bodo ta dela »prizadela«. Spoznali bodo, kako bodo potekala in katere obveznosti je treba še urediti (razlastiti bo treba nekaj manjših delov obmejnih zemljišč). Hkrati bo to priložnost za sestavitev kontaktnega odbora za potrebe posameznikov in stike s Konzorcijem, ki bo obnovitvena dalo delo v zakup.