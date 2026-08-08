VREME
DANES
Sobota, 08 avgust 2026
Iskanje
Športni objekti

Trebensko igrišče bo ostalo v domačih rokah

Tržaški klub Sant’Ignazio se je odpovedal koncesiji

Spletno uredništvo |
Trebče |
6. avg. 2026 | 12:20
    Trebensko igrišče bo ostalo v domačih rokah
    Trebensko nogometno igrišče (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

Trebensko nogometno igrišče bo ostalo v domačih rokah. Društvo Sant’ Ignazio, ki se je potegovalo za njegovo upravljanje in na razpisu zbralo 18 točk več od AŠD Primorec, se mu je namreč odpovedalo. Do pozitivnega razpleta je prišlo po pogovorih med društvoma, ki sta našla skupno rešitev, za kar se je prizadeval Matia Premolin, sicer tajnik Slovenske skupnosti za Tržaško, podpredsednik rajonskega sveta za vzhodni Kras in tudi domačin. Njemu se društvo zahvaljuje, so zapisali odborniki AŠD Primorec v tiskovnem sporočilu, ki med drugim tudi sporočajo, da nameravajo z društvom Sant’Ignazio, kateremu se prav tako zahvaljujejo, razviti sodelovanje na področju nogometne vzgoje mladih. »Za njih bodo vrata našega vaškega igrišca vedno odprta, ker so znali prisluhniti našim potrebam in so razumeli navezanost vseh nas na igrišče,« so med drugim zapisali.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: