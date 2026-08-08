V Miljah vse bolj narašča turizem

Miljska obala in znamenitosti obmejnega istrskega mesteca so dan za dnem bolj obiskane in zanimive za turiste. O hitrem porastu števila obiskovalcev so včeraj poročali župan Paolo Polidori, podžupan Nicola Delconte, predsednik organizacije hotelirjev Federalberghi Maurizio Giudici in predstavnik podjetja za turistično promocijo Convention & Visitor Bureau Trieste (CVB) Stefano Martucci.

»Milje doživljajo pravi preporod na področju t. i. počasnega turizma,« je povedal župan Polidori. »Nikakor si ne želimo množic. Dobre rezultate dosegamo po zaslugi premišljenih investicij in strateškega načrtovanja, s podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine,« je dodal. Preskok v kategorijo turističnih destinacij je razviden s primerjavo podatkov od leta 2023 do leta 2025. Iz raziskave, ki jo je opravil CVB, namreč izhaja, da je miljske lepote lani obiskalo 32.462 turistov (20.105 tujcev in 12.357 italijanskih državljanov), kar je za 28,1 odstotka več kot pred tremi leti, ko jih je bilo skupno 25.346. Za 44,2 odstotka pa je naraslo število nočitev. Teh je bilo lani skupno 100.228 (54.530 tujcev in 45.698 italijanskih državljanov). Podaljšal se je tudi čas bivanja, saj so turisti leta 2023 poprečno prespali v Miljah po dve noči in pol, lani pa tri.

Naraščajoče povpraševanje je privedlo do porasta števila postelj oz. nastanitev. Pred tremi leti jih je bilo na ozemlju miljske občine okrog 50, zdaj pa jih lahko preštejemo več kot sto. K razvoju turizma so tako prispevali tudi zasebni investitorji, »ki so z urejanjem nastanitev prenovili nekatere starinske stavbe v središču mesta,« je povedal Delconte.