Zanimajo ga aktualne teme o politiki in ekonomiji ter tuji jeziki

Angelo Campagna je z najvišjo oceno zaključil šolanje na tržaškem Humanističnem in družbeno-ekonomskem liceju Antona Martina Slomška na Družbeno-ekonomski smeri. Čeprav se danes veseli vrhunskega rezultata, pot do končnega uspeha ni bila povsem brez treme. Prvi preizkusi so namreč s seboj prinesli nekaj negotovosti, ki pa jo je z vajo takoj premostil. Spomladi, ko je na šoli namreč potekala simulacija zaključnega izpita, je odličnjaka bilo strah. Na maturi pa je bil manj zaskrbljen, ker je vedel, kako bo potekala: »Snov sem dobro obvladal, zato nisem imel težav pri izpitih.«

Izjemni šolski rezultati pa niso edino področje, na katerem Angelo blesti. Ni namreč samo odličnjak, ampak tudi športnik. Več let se je ukvarjal s plavanjem in je lani postal vodni reševalec. Poleg tega je dalj časa treniral judo, danes pa telovadi pri tržaškem društvu Crossfit Audace Trieste.

Zelo rad spremlja tekme nogometa in tenisa, v prostem času pa tudi rad bere. Zanimajo ga namreč aktualne teme o politiki in ekonomiji ter tuji jeziki. »Ker sem se v teku šolanja dobro naučil španščino, se trudim, da bi jezik ohranil,« je zaključil. Jeseni bi želel nadaljevati s študijem na univerzi, zanimata ga smeri ekonomija in menedžment v Trstu in diplomatske vede v Gorici.