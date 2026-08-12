Na zahodnem Krasu začeli z deli za okrepitev vodovodnega sistema

Družba Kraški vodovod je na zahodnem Krasu začela infrastrukturna dela, s katerimi namerava okrepiti omrežje in tako prispevati k večji odpornosti sistema. Že julija so zato postavili delovišče med Saležem in Bajto, v preteklem tednu pa še med Samatorco in Bajto. Tu, na ozemlju Občine Zgonik, je promet prilagojen potrebam delovišča in zato poteka izmenično enosmerno. Ureja ga semafor. Dela na prvem delovišču so vredna 272 tisoč evrov, na drugem pa 455 tisoč evrov. Skupno 727 tisoč evrov iz deželnega zakona št. 1/2007 je Dežela Furlanija - Julijska krajina namenila prilagoditvi navadnega vodovoda kmetijskim potrebam.

Na zahodnem Krasu je ureditev kmetijskega vodovoda trenutno nemogoča, potreba po namakanju kmetijskih površin pa je vse večja, zlasti v zadnjih letih, ko podnebna kriza prinaša vse višje temperature. Kraški vodovod poskuša ugoditi celotni skupnosti, z omenjenimi deli pa začenja večjo prilagoditev, ki naj bi rešila nemalo težav. Kdaj bo omrežje v celoti prilagojeno, pa še ni mogoče napovedati.

»Majhni koraki nas vodijo na daljšo pot okrepitve vodovodnega omrežja, ki je na zahodnem Krasu nujno potrebna,« je povedal direktor Kraškega vodovoda Danijel Šušteršič. »Pozimi standardni pretok vode zadostuje potrebam ozemlja, poleti pa ne. Z leti se je pomnožilo število kmetijskih zemljišč, velika večina prebivalcev ima hišo z vrtom ali vsaj zelenico. Vsi se pred sušo branijo z namakanjem, vodovodno omrežje pa potrebuje korenito posodobitev. Zgrajeno je bilo v 60. letih prejšnjega stoletja in je zadovoljevalo takratne potrebe.«

Občine Zgonik, Repentabor in Devin-Nabrežina so v sodelovanju s Kraškim vodovodom pred poletjem ponovno pozvale občanke in občane, naj vse leto odgovorneje ravnajo s pitno vodo in naj se držijo dobrih praks, kot so stalno preverjanje vodovodnih in namakalnih napeljav, namestitev kapljičnega namakalnega sistema za polja in vrtove. A tudi uporaba pralnih in pomivalnih strojev, le ko so polni, namakanje rastlin z vodo, ki smo jo uporabili na primer za pranje zelenjave, pranje avtomobila z vrčem vode, in ne s cevjo. Drugi koristni nasveti so na voljo na spletni strani www.ackv.it.