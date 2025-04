Na zahodnem Krasu želijo večjo prometno varnost

Četrtkovo javno zasedanje rajonskega sveta na Proseku se je po razpravi o pametnih zabojnikih nadaljevalo s temo prometa, pomanjkanja parkirnih mest, ozkih ali neobstoječih pločnikov in prekomerne hitrosti, ki tarejo vse vasi in zaselke, ki sodijo v zahodnokraški rajon.

Rajonski svet je Občino Trst že večkrat pozval, naj ukrepa, je uvodoma spomnil predsednik Pavel Vidoni. »Že vsaj štiri leta se zavzemamo za omejitev hitrosti in ukrepe za večjo prometno varnost,« je dodal svetnik Roberto Cattaruzza in opozoril na predloge za uvedbo con 30 km/h na Kontovelu oz. za postavitev cestnih grbin ali zoženje vozišča za upočasnitev vozil. Glede parkirišč so našli že nekaj lokacij, ki bi zahtevale razlastitve ali morebitne dogovore z jusom. Pa se nič ne ukrepa.

Krajani so se oglasili, da bi moralo biti vaško jedro Kontovela zaprto za vozila in prehod dovoljen le domačinom. Jedro je sicer že danes zasičeno z avtomobili domačinov, so ugotavljali in dodali, da je treba najprej urediti alternativo, se pravi nova parkirna mesta, kajti pogojev za zaprtje danes ni.

Namignili so na dirke vozil po Furlanski cesti, Kontovelu in Proseku, kar bi lahko ukrotili z nadzornimi kamerami. Potožili so nad cesto, ki je po polaganju optičnih vlaken, ostala neurejena, na podporne zidove ob cestah na Kontovelu, ki se srhljivo bočijo, na pomanjkanje prometnih znakov za tovornjake oz. ogledal za voznike, ap tudi tistih pred šolo, kjer se ob določenih urah ustvarjajo zastoji. Našteli so nekaj morebitnih območij, kjer bi se lahko uredilo več parkirnih mest tako v Naselju sv. Nazarija kot na Proseku, medtem ko iščejo v Križu rešitve z jusarji.

Pravila bi morebiti zalegla, ko bi bili lokalni policisti kdaj prisotni po vaseh, so na pomanjkljivost opozorili skorajda vsi. Zbrane predloge bodo izpisali in na prvi seji po veliki noči začeli zbirati podpise v podporo dokumenta z zahtevami po ukrepih, ki bo romal na Občino Trst.