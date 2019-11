Na znamkah kraljuje Jaka Racman

Pred dvema letoma je 90. rojstni dan slavila najslavnejša miš na svetu, Miki Miška, letos je bil na vrsti Jaka Racman, ki je praznoval 85. obletnico nastanka svojega lika. V filatelističnem oddelku tržaške glavne pošte so ob prazniku tudi tokrat na svoj račun prišli otroci. Kakih trideset osnovnošolcev iz šol Ivana Grbca - Marice Gregorič Stepančič iz Škednja ter Alojza Gradnika s Cola se je udeležilo odprtja nove razstave znamk Walta Disneyja, ki jo je na povabilo tržaške pošte postavil zbiratelj Igor Tuta. Tržaška poštna uprava je namreč 30. oktobra izdala blok (foglietto) z osmimi znamkami, ki prikazujejo znamenitega Paperina, tako da je dogodek hotela še nadgraditi in k sodelovanju je povabila slovenski filatelistični klub Lovrenca Koširja - danes žal edini filatelistični klub v Trstu. »Vedeli so, da sam imam zajetno zbirko znamk Walta Disneyja in da lahko del nje razstavim - vsaj tiste, ki imajo kot protagonista simpatičnega racmana, seveda,« je povedal Tuta in dodal, da so ob tej priložnosti predstavili nove italijanske znamke namenjene 85. obletnici nastanka racmanove figure.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.