Nabirka za spomenik bazoviškim junakom v polnem teku

V zvezi z nabiralno akcijo Za naše junake, ki jo prireja Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) za prenovo poškodovanega spomenika v Bazovici, so včeraj sporočili, da kdor bi rad prispeval k nabirki, lahko to stori z nakazilom na račun pri Zadružni kraški banki Trst Gorica, in sicer na sledečo številko bančnega računa: IT32K0892802200010000054009.

Zbrana sredstva želi ZSŠDI izročiti Odboru za proslavo bazoviških junakov za popravilo spomenika usmrčenim na prvem tržaškem procesu, ki ga je pred kratkim poškodovala burja. Kot je znano, je nanj zgrmela ena od ceder, ki je rasla ob spomeniku, in ga pri tem razklala. Odbor si prizadeva zato, da bo spomenik pridobil takšno podobo, kakršna je bila prej. Člani odbora sicer še ne nabirajo sredstev za njegovo popravilo, saj morajo najprej pripraviti predračun del.