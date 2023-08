Nabrežinska društva združena ob svetem Roku

Nabrežinska društva so spet strnila svoje vrste in pripravila bogat program ob praznovanju vaškega in občinskega zavetnika svetega Roka. Pripravila so veliko dogodkov s skupnim naslovom In zdej nas var’je sv. Rok, ki se bodo zvrstili od 16. do 20. avgusta. Pri tem so jih podprle devinsko-nabrežinska občina (ki so jo na včerajšnji novinarski konferenci zastopali cel občinski odbor in nekateri svetniki), ZKB Trst Gorica (predsednik Adriano Kovačič) in Dežela FJK (svetnik Marko Pisani).

Praznovanje sv. Roka s skupnimi močmi organizirajo Jus Nabrežina, SKDIgo Gruden, Godbeno društvo Nabrežina, športno društvo Sokol, župnijska skupnost in združenje staršev OŠVirgil Šček (to je včeraj zastopala Jadranka Cergol).

Kot je na predstavitvi spomnil župan Igor Gabrovec, gre za praznik celotne skupnosti, ne le vernikov. »Veseli me, da so skupaj stopila vsa društva, zato bomo kot občina z veseljem sodelovali pri nizu prireditev,« je dejala občinska odbornica za kulturo Marjanka Ban.

Program za vse okuse

Program je podrobneje predstavil predsednik Sokola Pavel Vidoni, ki je obenem naznanil, da bo letošnji praznik potekal kot »ecofesta«, saj bodo še posebej pozorni na okolje in na ločeno zbiranje odpadkov.

V četrtek, 16. avgusta, na godovni dan svetega Roka, bo mašo daroval goriški nadškof Carlo Redaelli. Ob 19. uri bodo v domu Iga Grudna odprli tri razstave. Kot je pojasnila predsednica društva Jasna Simoneta, bodo razstavili mašne plašče, liturgično opremo in stari križev pot, ki pod slikami še nosi imena družin, ki so ga darovale. Na ogled bo likovna razstava s tečaja ilustratorke Ajlin Visentin, pa tudi razstava nožev in njihovih fotografij z naslovom Duše v jeklu, ki sta jo pripravila Mirko Crisetig in Jasna Košuta. Večer se bo zaključil z druženjem, ki ga bo obogatila glasba priložnostnega tria Sv. Rok.