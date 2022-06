Nabrežinska godba praznuje 125 let

Na rojstnodnevni torti Godbenega društva Nabrežina, ki jih bodo godbeniki slovesno ugasili v prihodnjih dneh, je letos 125 svečk. Priprave so stekle že pred časom, saj je ob takih okroglih praznikih navada, da se medse povabi še goste in poskrbi, da bo fešta res popolna.

Kaj pripravljajo, je v imenu slavljencev zaupal predsednik godbe Robert Briščak in napovedal, da gre za dvodnevno slavje. Dogajati se bo začelo jutri ob 20. uri, ko pripravlja godba pod taktirko kapelnika Sergia Grattona samostojni koncert v nabrežinskem starem vaškem jedru, na Kržadi. Program bo aktualen in kar se da prijeten, saj bo vključeval glasbene komade iz mednarodnih scen, je dejal predsednik. Sodelovali bodo pevka Mojca Milone in glasbenik Aljoša Saksida, dogajanje pa bo povezovala Tjaša Ruzzier.

Glasba pa bo protagonistka tudi sobotnega večera. Ob 18. uri je namreč predviden promenadni koncert, ko se bodo slavljencem pridružile še ostale »zamejske« godbe, se pravi Godbeno društvo Prosek, Pihalni orkester Ricmanje, Pihalni orkester Breg iz Doline, Godbeno društvo Viktor Parma iz Trebč in Pihalni orkester Kras iz Doberdoba. Vsaka bo posamezno prikorakala na nabrežinsko Kržado, kjer bo ponudila polurni koncertni program – vsako godbo bo uvedla in na kratko predstavila Tjaša Ruzzier. Okrog 20.30 je predviden skupni nastop vseh godb, ki bodo zaigrale še tri zimzelene in energične koračnice.