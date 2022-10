Nabrežinski plac – lep, živ in tudi prevozen

Čez mesec dni se bodo v Nabrežini začela dela za obnovo vaškega trga. Trajala bodo 364 dni in potekala bodo po fazah, točneje v treh fazah, pri čemer si bodo prizadevali, da bi povzročili čim manj preglavic krajanom oz. upraviteljem trgovin, podjetij, storitev in barov na trgu. Tako so v torek zvečer v nabito polni dvorani Grudnove rojstne hiše slovesno napovedali predstavniki Občine Devin - Nabrežina oz. tehniki, ki so se poglobili v nekoliko posodobljen projekt.

»Načrt sega deset in več let nazaj, danes smo štafetno palico prevzeli mi in ga bomo končno le privedli do konca,« je dejal župan Igor Gabrovec. Prvotni načrt je predvideval očem prijeten in za promet zaprt trg. »Pred nekaj tedni smo se pogovorili s projektanti in preverili, ali bi lahko uredili prehod tudi za vozila, ki bi lahko na njem celo postala za določen, krajši čas – za hiter skok v lekarno, pekarno ali v trgovino, na primer. Tam bodo lahko ob torkovih sejmih svoja vozila parkirali tudi ulični prodajalci,« je pojasnil Gabrovec in spomnil, da bodo vzporedno nastala tudi parkirišča na jusarskem »giardinu« nasproti pivnice Bunker, za občinsko knjižnico in po pokopališču, ob tistih na drevoredu, ki vodi do košarkarskega igrišča Sokola.