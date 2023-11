Načrt za žičnico je »nedodelan in nestrokoven«

Tehnično nedodelan in brez znanstvene podlage je po mnenju odbora No Ovovia dokončni projekt žičniške povezave med Trstom in Krasom, ki ga je v preteklih dneh predstavila tržaška občina. Sosledje narisanih prikazov brez izmerjenih višin, brez izračunov pravih razdalj in informacij o materialih se nasprotnikom nove gradnje in vsem somišljenikom zdi prava žalitev »javne inteligence«, še zlasti tistih znanstvenikov in tehnikov, ki so s svojim strokovnim znanjem preučili vse posledice ureditve žičniške povezave na občutljivo območje. Občina je namreč v projekt zapisala, da »obstaja manjša skupina ljudi, ki z vnemo, a brez pravih znanstvenih dokazov nasprotuje gradnji«.

Inženirji, geologi in drugi izvedenci, ki so že večkrat dokazali, da so izračuni občine pri načrtovanju prevoza zgrešeni, so vzeli sedaj v roke omenjeni načrt in tudi tokrat z znanstvenim pristopom opozorili na številne napake, pomanjkljivosti in protislovja.

»Že samo podatek, ki ga navaja občina, da se bo količina emisij CO2 zmanjšala za 48,3 odstotka, ni resnična. Saj, če bi res bilo tako, bi z dvema žičnicama skoraj izničili količino CO2 v zraku,« je opozoril Maurizio Fermeglia, bivši rektor in profesor na tržaški univerzi, ki je sicer aktiven član okoljevarstvene organizacije WWF. Opozoril je na več netočnosti, med drugim na del projekta, v katerem se navaja vpliv burje na delovanje žičnice in »je napačno označena smer vetra. Vsi vedo, da piha s severa oziroma severovzhoda.«