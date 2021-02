Načrtoval je spomenik kriškim ribičem

Priznani slovenski kipar Janez Pirnat, ki je umrl v 89. letu starosti, je sodeloval s kriškim Ribiškim muzejem in zanj načrtoval kip, ki ga žal ne bo. Ob priložnosti postavitve temeljnega kamna za muzej junija 2005 je ob srečanju z domačinkami v narodnih nošah dobil navdih, da bi upodobil ribiče, ki nosijo čupo, simbol našega ribištva. Nato se mu je porodila zamisel, da bi namesto tega v kamen vklesal »peškadorko« med prodajanjem rib, razmišljal je tudi o opazovalcu prihoda tunov (po domače kolnarju), ki naznanja ribičem na obali prihajajočo jato rib.

Skratka, kar nekaj idej in zamisli, ki jih bo morda uresničil kdo drug, kdo ve. Pokojni umetnik je bil od vsega začetka član kriškega muzeja in je v Ljubljani organiziral več predavanj njegovega predsednika Franka Cossutte. »Vaši ribiči so dobili muzej, zaslužijo pa si tudi spomenik,« je dejal med obiskom v Križu. Bil je sin likovnega umetnika in profesorja Nikolaja Pirnata ter pisateljice Nade Kraigher, ki je bila rojena v Trstu. Zanj so bile značilne zlasti kamnite plastike, bil pa je tudi risar in grafik.