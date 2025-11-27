VREME
Kronika

Zaradi močne burje zaprli mestne parke

Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje je namerila njen najmočnejši sunek 98 kilometrov na uro

Spletno uredništvo |
Trst |
27. nov. 2025 | 15:08
    Zaradi močne burje zaprli mestne parke
    Park vile Engelmann (FOTODAMJ@N)
Občina Trst je sporočila, da bodo od danes do izboljšanja vremenskih razmer mestni vrtovi in parki zaprti.

Zaprli so med drugim Ljudski vrt v Ulici Giulia, park vile Revoltella, igrala na Trgu Hortis, vrtove Basevi, Engelmann in ostale. Izjema je vrt vile Sartorio v Ulici dei Modiani, ki ostaja odprt.

Sunki burje so medtem dopoldne dosegli najvišjo hitrost 98 kilometrov na uro, v zadnjih urah je sicer nekoliko oslabela. Pihala pa bo tudi jutri, ko bo zlasti zjutraj še močna, v popoldanskih urah pa bo nekoliko oslabela.

Jutrišnje jutro bo povečini za ta čas mrzlo.

