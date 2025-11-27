Pri Banih med čistilno akcijo zbrali tudi kar 21 pnevmatik

Sončen nedeljski dan je bil pravšen za sprehod ali za uživanje v naravi. Člani skupine SOS Carso, vzhodnokraški rajonski svet in Jus Bani pa so ga izkoristili za hvalevredno čistilno akcijo pri Banih. Zbrala se je skupina kakih tridesetih prostovoljcev, ki se je kljub hladu odpravila veselo na delo. Vsak je imel s seboj delovne rokavice in polno dobre volje.

Prostovoljci so se razdelili v dve skupini. Prva je pobirala večje odpadke, in sicer železnino, pnevmatike in zarjavelo bodečo žico, ki so jih neznanci brezbrižno odvrgli na območje banovskega kala. Drugi pa so hodili po tamkajšnjih stezah in ob robu ceste ter pobirali odpadke, ki jih odvržejo nemarni pohodniki oziroma vozniki.

V približno treh urah so prostovoljci napolnili kakih dvanajst črnih vreč najrazličnejših odpadkov, pri čemer so zbrali kar 21 pnevmatik, dva televizorja, en avtomobilski odbijač, veliko kovinskih posod in kosov železnih cevi, več metrov bodeče žice, daljšo cev iz prožne plastike, plastične zaboje in kante ter seveda kar nekaj gradbenega materiala in drugih kosovnih odpadkov.

Dan, ki je vsakega udeleženca napolnil z zadoščenjem, da je prispeval k čiščenju narave, se je zaključil s prijetnim druženjem pri jusarjih.

Tudi v sodelovanju z združenjem La voce dell’Altipiano - Glas Kraške planote pa je skupina SOS Carso že v četrtek je v dvorani ZKB na Opčinah predstavila svoje dejavnosti. Skupina je nastala leta 2017 z namenom, da bi na Krasu opravila čistilne akcije, doslej je priredila več kot 800 pohodov in očistila obsežna degradirana območja Krasa in več jam.