Čas velikih javnih investicij na devinsko-nabrežinskem koncu

Vroč poletni dan je bil v dvorani devinsko-nabrežinskega občinskega sveta posvečen več postavkam o javnih naložbah in finančno-administrativnih ukrepih.

Svetniki so med drugim potrdili sklep občinskega odbora o spremembi proračuna za obdobje 2026–2028. »Rebalans omogoča izvedbo doslej najbolj obsežnega programa javnih investicij,« je ocenil devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec. Med temi izstopajo vzdrževanje plaž, delovanje naprave Seatrac za dostop do morja gibalno oviranim osebam, vzdrževanje in sanacija športnega igrišča osnovne šole v Deevinu, nadgradnja storitve zbiranja in odstranjevanja odpadkov, vzdrževanje javnih zelenih površin, nakup nove računalniške opreme ter prispevek v višini več kot 110 tisoč evrov za znižanje oskrbnin varovancev občinskega doma za starejše občane.

Med najpomembnejšimi točkami dnevnega reda je bilo sprejetje tarif in rokov plačila občinske pristojbine za ravnanje z odpadki (TARI). Dokument je bil sprejet z 11 glasovi za in 6 proti. Kot je pojasnila odbornica za proračun Irene Blasig, novi tarifni načrt gospodinjstvom prinaša rahlo znižanje, medtem ko je za negospodinjske uporabnike predvideno le manjše zvišanje. Za gospodinjstva se fiksni del tarife zvišuje za približno 6 odstotkov, variabilni pa je nižji za tri odstotke. Za gospodarske dejavnosti pa so podražitve praviloma komaj opazne; izjema so gostinski kioski v Sesljanskem zalivu, kjer je bilo zaradi bistveno večjih količin odpadkov glede na zasedeno površino v vrhuncu turistične sezone potrebno večje tarifno usklajevanje.

Župan je opozoril, da se je včeraj začelo tudi razdeljevanje kartic oz. t.i. EcoCARD (in informativnega gradiva) po vseh gospodinjstvih, nastanitvenih storitvah, gostinskih obratih in trgovinah za uporabo novih podzemnih ekoloških otokov, v prihodnje pa tudi za koriščenje drugih občinskih storitev. V začetnem obdobju bodo zabojniki odprti