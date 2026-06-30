Parka miru zaradi nerešenega vprašanja lastništva zemljišča ni v rebalansu

Projekt Parka miru na openskem strelišču bo moral na začetek izvedbe očitno počakati še nekaj časa. Čeprav je župan Roberto Dipiazza letos večkrat napovedal, da bo za projekt zagotovil sredstva, tudi v junijskem rebalansu, ki ga je včeraj potrdila mestna vlada, postavke v višini 220 tisoč evrov ni. Po navedbah občine razlog niso finančne omejitve, temveč še vedno nerešeno vprašanje lastništva zemljišča, na katerem naj bi park nastal.

Pristojni za finance v mestni vladi Everest Bertoli je ob predstavitvi poletnega rebalansa pojasnil, da proračunske spremembe znašajo skupno 20,7 milijona evrov. Od tega je 7,4 milijona evrov namenjenih tekočim odhodkom, nekaj več kot 13 milijonov evrov pa investicijam. Med pomembnejšimi postavkami je navedel sredstva za vzdrževanje občinskih stavb, cest in pločnikov, parkov, šol in vrtcev ter za pokritje višjih stroškov energije.

Na seznamu investicij pa ni predvidenih 220 tisoč evrov za openski Park miru, čeprav je občina še pred nekaj tedni napovedovala, da bo denar zagotovila prav v junijskem rebalansu. Bertoli je poudaril, da sredstva za projekt obstajajo, vendar jih občina trenutno ne more dodeliti. »Denar je na voljo, vendar ga nismo mogli vključiti v rebalans. Najprej morajo pristojni uradi razjasniti lastniške odnose. Del zemljišča je občinski, del je v zasebni lasti, del pa naj bi pripadal javnemu dobru. Šele ko bo jasno, kdo je lastnik posameznih parcel, bo mogoče sredstva formalno dodeliti,« je dejal. Po njegovih besedah obstaja 99-odstotna verjetnost, da bo denar vključen v septembrski rebalans. Na vprašanje, zakaj občina lastniških razmer ni uredila že prej, glede na to, da se o Parku miru govori že vrsto let, Bertoli ni želel odgovoriti, saj ta del ni v njegovi pristojnosti. Dejal je le, da zadevo vodijo pristojni občinski uradi.