Nad kopališčem tabla s številko 4 in napisom Martin Jevnikar

Tržaška občina je pred nekaj dnevi na ograje polkrožnih teras kopališča Topolini v Barkovljah namestila table s številko posameznega kopališča in imenom osebnosti, po kateri je kopališče poimenovano. Bel napis na modrem polju na ograji četrte terase v smeri proti Miramaru tako opozarja, da je tisti Topolino poimenovan po slovenskem profesorju, literarnem kritiku in esejistu Martinu Jevnikarju.

Topolini so bili poimenovani pred dobrimi štirimi leti na podlagi rezultatov široke ankete na spletni strani dnevnika Il Piccolo in Facebook strani Te son de Trieste. Največ glasov (2928) je na njej prejela znana astrofizičarka Margherita Hack in si tako »zagotovila« poimenovanje prve terase. Sledila sta ji ustanovitelj regate Barcolana (in med drugim tudi častni član TPK Sirena) Sandro Chersi in glasbenik ter kabaretist Mario Giacaz. Martin Jevnikar se je s 1798 glasovi uvrstil na četrto mesto in si s tem zaslužil poimenovanje četrte terase.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.