Nad letošnjo Majenco je padel zastor (VIDEO)

V Dolini se je s podiranjem maja danes zvečer zaključila letošnja Majenca. Tudi današnji popoldanski oz. večerni spored je minil praznično, k čemur je pripomogla slovesna glasbena kulisa godbe na pihala Breg. Člani fantovske in dekliške so se še zadnjič v krogu zbrali pod letošnjim majem in so skupaj z drugimi domačini zapeli pesem »Eno drevce mi je zraslo«, marsikomu se je utrnila solza. Člani fantovske so nazadnje pozorno razvezali vrvi in jih potegnili, pri čemer je maj zgrmel na tla. Otroci so splezali na krošnjo in pobrali zastavice, limone in pomaranče.