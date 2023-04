Nad Napoleonsko cesto pomagali sprehodnici

Pripadniki gorske reševalne službe so se v dopoldanskih urah odpravili na stezo Cobolli nad Napoleonsko cesto, ker so prejeli obvestilo, da se je tam poškodovala 56-letna britanska državljanka. Poklicala je na pomoč, ker jo je zaskrbelo, da je morebiti utrpela zlom gležnja. Reševalci so do ponesrečenke prišli peš, saj rešilec ni mogel po ozki stezi. Na kraju, kjer se je ponesrečila, so jo obvezali in položili na nosila, s katerimi so jo odnesli do openskega obeliska; tam je namreč čakalo rešilno vozilo, da bi jo odpeljalo v bolnišnico.