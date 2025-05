Nad uredništvom Primorskega dnevnika odslej dvorana Bubnič Magajna

Častitljivih 80 let smo na Primorskem dnevniku danes praznovali v duhu preteklosti in prihodnosti, tega kar je krojilo pot dnevnika in tega, kar na teh trdnih osnovah raste in se razvija. V drugem nadstropju, kjer domuje uprava DZP Prae oz. nadstropje nad našim uredništvom, smo danes slovesno poimenovali veliko večnamensko dvorano po šolniku in novinarju Albinu Bubniču oz. fotografu Mariu Magajni.