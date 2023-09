Nadja Debenjak odhaja, prihaja Melania Kalz

Vrste repentabrskega občinskega odbora bodo odslej nekoliko drugačne. Dosedanja podžupanja in odbornica za proračun Nadja Debenjak je iz osebnih razlogov zapustila položaj. Omenjeni funkciji je prevzel Marjan Verša, ki je drugače pristojen tudi za osebje in okolje.

V občinski odbor so sprejeli mlado domačinko, 29-letno Repenko Melanio Kalz, ki je odslej odgovorna za kulturo, evropske projekte in čezmejne stike oziroma odnose. Marsikdo jo pozna kot umetnico, ki je diplomirala iz kulture mode in oblikovanja na Univerzi IUAV v Benetkah in je sodelovala na različnih razstavah. Bila je tudi mentorica več ustvarjalnih delavnic. O njej smo na straneh Primorskega dnevnika pred nedavnim poročali, ker je v sklopu dobrodelnega projekta Woven Connect približno mesec dni s tkanjem in šivanjem ženskam pomagala pri pridobivanju večje samostojnosti.Trenutno pa drugače opravlja civilno službo ravno na Občini Repentabor.

Občinski odbor, ki ga vodi županja Tanja Kosmina (odgovorna za splošne zadeve in infrastrukturna dela), sestavlja še Marco Gregoretti (šport, kmetijstvo, gospodarske dejavnosti in razvoj prostora).