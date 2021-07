Nagrada Luchetta: znani so prejemniki

Znani so dobitniki mednarodnih novinarskih nagrad Marco Luchetta za leto 2021. Strokovna žirija je v javnost poslala imena štirih novinarjev in fotografa, ki so s svojim delom izpostavili zgodbe otrok na robu družbe, z vojnih območij, migracijskih poti, podrejenim nepravičnim zakonom in uklonjeni najhujšim zločinom

Nagrado Marco Luchetta za televizijski informativni program prejme novinar in voditelj poletne jutranje oddaje Unomattina Estate Giammarco Sicuro za reportažo o življenju otrok v mehiškem taborišču Matamoros. Novinarka tednika Espresso Elena Testi prejme nagrado za novinarje italijanskih tiskanih medijev za pričevanje ob obisku nevropsihiatričnih oddelkov in pisanju po posledicah pandemične socialne izolacije med mladimi. Najboljšo reportažo je letos podpisala Emanuela Zaccalà, ki je za neodvisno evropsko platformo Open DDB pripravila dokumentarec o pohabljanju spolovil pri ženskah v Liberiji. V kategoriji mednarodnega tiska je žirija izbrala španskega novinarja Josèja Ignacia Martíneza Rodrígueza, ki je za dnevnik El Pais pisal o izkoriščanju mladoletnikov v Gani. V kategoriji fotografov, posvečeni Miranu Hrovatinu, je žirijo najbolj prepričal posnetek Alessia Mama za The Guardian. Ta prikazuje šestletno deklico Saman, ki je z družino zbežala iz Afganistana, kako v blatu vleče voziček s sestrico Daryo.

