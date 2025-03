Nagrada novinarki, predani ranljivim

»Zelo sem počaščena in hvaležna, da prejmem to nagrado. Naj pa priznam, da sem ob razglasitvi najprej pomislila, da gre morda za napako, saj menim, da v svojem življenju ne počenjam nič izrednega. Novinarski poklic in sodelovanje znotraj Skupnosti sv. Egidija pa sta me privedla do tega, da sem spoznala veliko čudovitih oseb in med temi je tudi Nadja Maganja, pa čeprav nisem imela te časti, da bi se z njo kdaj srečali.« Tako je včeraj v tržaški Peterlinovi dvorani navzoče nagovorila letošnja prejemnica nagrade Nadje Maganja, to je Magdalena Wolnik-Mierzwa, novinarka in ustanoviteljica Skupnosti sv. Egidija v Varšavi. Nagrado letos že petnajstič podeljujejo Društvo slovenskih izobražencev iz Trsta, Slovenska zamejska skavtska organizacija, družina Nadje Maganje Jevnikar ter Skupnost sv. Egidija v FJK.

Magdalena Wolnik-Mierzwa se je rodila v Gdiniji pri Gdansku leta 1977. Študirala je sociologijo v Gdansku in novinarstvo v Varšavi, kjer tudi biva s svojo družino. Zaposlena je pri katoliški radijski in televizijski družbi, ki je del Papeške fundacije za Cerkev v stiski in je vodja Skupnosti sv. Egidija na Poljskem. Postala je režiserka in avtorica več ducatov dokumentarnih filmov o stanju v Angoli, Kambodži, Etiopiji, Izraelu, Palestini, Rusiji in drugje.