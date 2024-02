Nagrada Rilke – priložnost za medsebojno spoznavanje

Skupina Ermada Flavio Vidonis je v sodelovanju z društvom Poiein v sklopu festivala Duino & Book in ob podpori založniške hiše Vita Activa Nuova pravkar objavila razpis za četrto mednarodno literarno nagrado Rainer Maria Rilke. Nanjo se lahko prijavijo avtorji z že objavljeno poezijo, z že objavljeno pesniško zbirko ali z zbirko neobjavljenih verzov v kateremkoli jeziku (s priloženim italijanskim prevodom); zmagovalci oz. najboljši trije finalisti bodo deležni denarne nagrade, so povedali včeraj na sedežu srednjeevropske pobude SEP.

Nagrada Rilke je izraz dobrega sosedskega sobivanja, ki hkrati promovira poezijo kot sredstvo ustvarjalnega izražanja in komunikacije, ki omogoča dialog med ljudmi širšega ozemlja srednje Evrope, je bilo slišati. »Vsako leto je več sodelujočih avtorjev in opaziti je vse višjo kakovost izdelkov,« je potrdil predsednik skupine Ermada Massimo Romita in spomnil, da bomo prihodnje leto obeležili 150. obletnico Rilkejeva rojstva.

Sporočilu miru se posveča tudi natečaj, ki bo svoj višek doživel 5. oktobra na gradu v Štanjelu v sklopu Festivala Angelov za sekcijo že izdanih pesniških zbirk in eno poezijo, medtem ko bodo avtorji še neizdanih pesniških zbirk nagrajeni 9. novembra v Vili Russiz v Koprivnem.