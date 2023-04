Nagrado posveča Slovencem v Porabju

»Sedem let se mi je odstirala Ljubljana skoz’ moja očala in me končno privedla do spoznanja, da sem porabski Slovenec. Da sem Slovenec. Na Madžarskem.« Tako zaključuje svoje prvo književno delo novinar, prevajalec in literarni ustvarjalec Dušan Mukič, ki so mu v sredo v Peterlinovi dvorani podelili nagrado vstajanje za prvenec Ljubljana skoz’ moja očala/Ljubljana skaus aukole moje. V knjigi se podobno kot sleherni manjšinec sprašuje, kdo je. »Nagrado razumem kot priznanje za vse zavedne Slovence v Porabju in jo posvečam njim,« je dejal.

Povezujejo se s Prekmurjem

Med pogovorom, ki ga je z nagrajencem vodila novinarka Erika Jazbar, so poslušalci izvedeli marsikaj o slovenski skupnosti na Madžarskem oziroma v Porabju, kjer naj bi živelo med 4000 in 5000 Slovencev, čeprav se jih je na ljudskem štetju leta 2011 za Slovence opredelilo le 2800. »Zadnje ljudsko štetje je na Madžarskem potekalo lani, kar pa se mi zdi še posebej problematično, je, da tokrat ni bilo anonimno,«je bil kritičen Mukič. Prepričan je, da bodo rezultati tega štetja pomembni, saj Madžarska zelo podpira vse narodnosti, ki živijo na njenem območju, zaradi česar tudi pričakuje, da se te ne krčijo. Tudi Slovenija jih predvsem od osamosvojitve dalje zelo podpira, tako narodnostno kot kadrovsko, kar se pozna predvsem v šolah.

Na Madžarskem je sicer 13 priznanih avtohtonih manjšin, saj mednje sodijo vse tiste, ki so na tem območju vsaj sto let. Med seboj sicer dobro sodelujejo, je dejal Mukič, predvsem pri prirejanju vsenarodnostnih prireditev. Sam namreč živi izven Porabja, in sicer v mestu Sombotel, kjer sobivajo kar štiri manjšine.

Porabski Slovenci se najbolj povezujejo s Prekmurci, s katerimi jih druži tudi jezik, saj sta narečji na slovenski in madžarski strani zelo podobni. »Prekmurci imajo odločilno vlogo pri tem, da se Slovenci na Porabskem zavejo, da so Slovenci. Narečje je zelo arhaično in različno od knjižne slovenščine, zato preprosti Porabci te ne razumejo in jim je včasih težko dopovedati, da so Slovenci,« je pojasnil letošnji nagrajenec.

Nagrajevanje v DSI

Na nagrajevanju je pozdravil novi predsednik Društva slovenskih izobražencev Martin Brecelj, ki skupaj z odborom za nagrado podeljuje priznanje vstajenje. Članica komisije Nadia Roncelli je prebrala utemeljitev, nagrado pa je podelila predstavnica ZKBTrst Gorica Maja Vrtovec. Za glasbo je poskrbela kitaristka Glasbene matice iz razreda Marka Ferija Mateja Martini.