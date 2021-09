Nagrajevanje ob sadiki najstarejše trte na svetu

Petinšestdeseta razstava dolinskih vin je privedla do več prvih in drugih nagrad, tretje je bilo samo eno. Lestvico rdečih in belih vin je določilo društvo pokuševalcev vin ONAV, zmagovalce so včeraj v Boljuncu nagradili pred občinskim gledališčem Franceta Prešerna ob sadiki žametne črnine, to je najstarejše trte na svetu. Sadiko je Občini Dolina leta 2005 darovalo mesto Maribor v znamenju prijateljstva in sožitja.

»Običajno prireja občina razstavo ter nagrajevanje domačih vin in olj v sklopu Majence, letos in lani pa smo zaradi pandemije izbrali drugačen termin: začetek trgatve,« je povedal dolinski župan Sandy Klun. Posebnost letošnjega nagrajevanja pa je bila tudi prisotnost predstavnikov proseškega vaškega društva.