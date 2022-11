Najboljša je belica

Na sedežu Srenje Boljunec so v soboto po dveh letih premora ponovno nagradili najboljše olje. V dveh kategorijah so na 21 prejetih vzorcev nagradili šest proizvajalcev. Z ekstra deviškim oljčnim oljem iz belice so žirijo prepričali Matija Bandi (88 točk), Robi Zobec (87,6 točk) in Oskar Zobec (87 točk). V kategoriji mešane sorte pa so na vrhu lestvice pristali Paulo Glavina (85,6 točk), Drago Košuta (82,4 točke) in Rok Ota (81,2 točki).

S tretjim tekmovanjem so organizatorji zadovoljni, saj niso vedeli, ali se bodo proizvajalci po pandemiji odzvali na povabilo Srenje in v kakšnem številu. Bili so sicer optimisti, ker je bila letina bogata s sadeži.

»Morda bi se lahko še kdo prijavil, ampak včasih pridelovalci ne zaupajo dovolj v kakovost svojega pridelka,« je povedal predsednik Srenje Boljunec in Agrarne skupnosti Izidor Sancin, ki je bil sicer nad številom udeležencev zadovoljen. Vsak je namreč prinesel samo eno sorto. »Oljke so bile letos v času nabiranja zelo zrele, kar se v okusu in kakovosti olja dobro pozna,« je dodal predsednik, ki je sedel v žiriji z Avgustom Devetakom, Alešem Pernarčičem, Robijem Jakominom in Mariso Cepach. Kakovost olja je sicer odvisna od več dejavnikov, v prvi vrsti od vremenskih razmer. Leta 2018 je bilo vzorcev na tekmovanju kar 31, najvišje uvrščeni pa so prejeli višje točkovanje od letošnjih zmagovalcev. Kvaliteta je takrat bila boljša tudi od leta 2019, ko je bilo olja veliko manj, največ točk pa je prejel vzorec mešane sorte.