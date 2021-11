Najboljše klobase so Šemčeve

V strokovno iskanje najboljše klobase na Krasu so se pri Društveni gostilni iz Gabrovca nameravali podati že lani, vendar je zaradi epidemioloških razmer vse splavalo po vodi. Pogoji še vedno niso idealni, je v imenu organizatorjev tekmovanja ocenil predsednik gostilne Boris Štrekelj in dodal, da tudi časovno sicer nekoliko prehitevajo, saj večina kmetov kolje decembra, »pa vendar smo se odločili, da gremo v to v okviru letošnje prireditve Okusi Krasa«

Najprej so od Društvene gostilne vabilo k sodelovanju pri izboru najboljše kraške klobase poslali skoraj 70 kmetijam, kar jih proizvaja domače klobase; odzvalo se jih je nekaj (vse je bilo narejeno v kratkem času, je priznal sogovornik) in poslalo 11 vzorcev. Izvedenka kraške kuhinje Vesna Guštin, predsednik Kmečke zveze Franc Fabec, podžupanja Občine Trst Serena Tonel in mesar Boris Doliani so pri posameznih ponujenih klobasah ocenili videz, okus in kakovost (ter razno). Kakor velja za vsa tekmovanja, so bile klobase oštevilčene, tako kot tudi aluminijasti lonci, v katerih so se kuhale, tako da nihče ni vedel, čigava je katera.

In torej? Najboljše so po oceni žirije klobase kmetije Šemec iz Prečnika, ki si je prislužila prvo mesto. Šemčevi – oče Radovan in sin Dejan redno prirejajo osmico v vasi in so aktivni člani društva Prosekar – sami pridelajo kar 300 steklenic letno. Na drugo mesto se je uvrstila mesnica Egona Emilija iz Božjega polja, na tretje pa mesar Fulvio Vattovaz - Fufo, ki ima mesnico v Naselju sv. Nazarija pri Proseku.