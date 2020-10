Najboljši mladi modni oblikovalci sveta kar prek spleta

Potem ko je bil finalni dogodek, na katerem so izbrali najboljše in najbolj obetavne mlade modne oblikovalce na modnem tekmovanju ITS (International Talent Support), celih 18 let rezerviran samo za povabljene, bo kreacije študentov prestižnih modnih akademij prvič lahko spoznala širša javnost. Pandemija je namreč preprečila modno revijo v živo, ki je bila načrtovana za tretji julijski konec tedna, prinesla pa je dogodek na daljavo, ki bo na programu 23. oktobra ob 16. uri.

To je v družbi predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrige in pristojnega za produktivne dejavnosti Sergia Binija napovedala idejna snovateljica modnega tekmovanja ITS Barbara Franchin. »Ko smo januarja predstavili letošnji natečaj, nismo vedeli, da bo virus naša življenja obrnil na glavo. A tako kot mnogi smo se tudi mi prilagodili novim razmeram in že zelo zgodaj začeli preučevati nov format prireditve,« je povedala Franchinova in dodala, da letošnja izdaja, 19. po vrsti, poteka pod sloganom »Here we belong« (Sem spadamo). Kot je še povedala, so pripravili daljši video posnetek, ki bo vseboval kolekcije finalistov modnega tekmovanja, pa tudi najlepše vedute naše regije. Te so izbrali v sodelovanju z zavodom Promoturismo FVG.