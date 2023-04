»Najgrše poglavje v zgodovini spominskih slovesnosti«

Sindikat Cgil in tržaško združenje partizanov Vzpi-Anpi sta današnjo svečanost v Rižarni označili za enega izmed najgrših poglavij v zgodovini spominskih slovesnosti in zahtevajo potrebna pojasnila.

Organizacijski odbor o različnih spremembah, ki so obveljale na slovesnosti, ni bil obveščen, so zapisali v sporočilu za javnost. Zanje je bilo pod vsako kritiko, da so predstavniki organov pregona ljudem onemogočali dostop do prizorišča. Tako kot ne razumejo, zakaj so govornike, prapore in oblasti premaknili na drugo lokacijo kot sicer in s tem presekali prizorišče in dodatno otežkočali vstop ljudi.