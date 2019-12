V decembru se množijo sejemske pobude vseh vrst. Saj je obdobje primerno za obdarovanje najdražjih in prijateljev. V poplavi vsakovrstne ponudbe se je težko znajti, prav zato pa še toliko bolj velja zlati rek: »Najlepše darilo je koristno darilo«. Zadruga Dolga Krona Dolina se že desetletje trudi za promocijo domačih proizvodov in proizvajalcev. V ta namen, poleg številnih degustacijskih pobud vina in olja, predavanj za oljkarje in vinarje prireja vsako leto »Božično tržnico« v svojem večnamenskem centru na Dolgi Kroni v občini Dolina. Predstavilo se bo 25 proizvajalcev, ki bodo ponujali vino, penine, razne vrste sirov, med in izdelke iz meda, suhomesnate izdelke, ekstradeviško oljčno olje, domače sadje in zelenjavo, marmelade, hidrolate in eterična olja, lesene okraske, volnena ročna dela in čipke.

Tržnica bo odprta v nedeljo, 15. decembra, od 10. do 18. ure. Ob 15. uri bo kulturni spored z Mladinskim pevskim zborom Fran Venturini, pod vodstvom Suzane Žerjal in z zborom Mini Venturini pod vodstvom Fabiane Geri.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.