Najprej ogrevanje, nato še izolacija

Pred dnevi se je zaključila prva faza sanacije velikega dela nepremičninskega premoženja dobrodelne tržaške fundacije Caccia Burlo, ki jo je v celoti krila fundacija CRTrieste. »203 stanovanja v Škednju in pri Sv. Ivanu so po novem opremljena z ustreznim samostojnim ogrevalnim sistemom, kar bo stanovalcem omogočilo veliko udobnejše življenje zlasti v zimskih dneh,« je v škedenjski ulici Soncini pred sedmerico stanovanjskih blokov iz petdesetih let (tistih s hišnimi številkami 34, 34/1, 36, 36/1, 42, 42/1 in 44) zbranim novinarjem povedala predsednica Fundacije CRTrieste Tiziana Benussi; druga tranša del se bo nadaljevala spomladi, ko bodo pri petih blokih poskrbeli še za ureditev zunanje izolacije.

Fundacija Antonio Caccia in Maria Burlo je dobrodelna organizacija, ki je bila ustanovljena z namenom, da revnim družinam ponudi stanovanje v zameno za izjemno skromno najemnino – slednja znaša povprečno 80 do 90 evrov, glede pač na dohodnino posameznika. »Doslej so se stanovalci greli z neustreznimi sistemi, v glavnem s pečkami, ki niso zadostovale, tako da se bo njihovo življenje popolnoma spremenilo,« je ugotavljala predsednica Lori Sampietro.