Najstarejši led bodo danes s tovornjaki odpeljali v Nemčijo

Z letošnjo že 40. znanstveno odpravo na Antarktiko je Nacionalni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko OGS izredno zadovoljen. Kot so sporočili, je njihov ledolomilec Laura Bassi v vodah Antarktike plul več kot dva meseca, ponosni pa so predvsem na to, da so bili del evropskega projekta Beyond EPICA - Najstarejši led.

Direktor raziskovalne ladje OGS Laure Bassi Franco Coren je opozoril, da jih je letošnja odprava postavila pred izzive, ki so se jih lotili na najboljši možni način. Ob tem je dodal, da so po zaslugi posadke in tehničnega ter raziskovalnega osebja v celoti izpeljali predvidene logistične dejavnosti, znanstveni del pa so zaradi okvare ladijskega motorja in posledične predčasne vrnitve na Novo Zelandijo izpeljali 60-odstotno.

Čeprav letos niso rušili rekordov, spomnimo, da so pred dvema letoma pluli do najbolj južne točke sveta, so zadovoljni, da so v Evropo pripeljali najstarejši led. Ta je bil shranjen v kontejnerjih, ki jih bodo danes s tovornjaki odpeljali v Nemčijo.

V inštitutu Alfred Wegener v Bremerhavenu bodo milijonski led v obliki korenja razrezali na več kosov. Vzorce bodo nato poslali različnim evropskim inštitutom, ki so del Evropskega konzorcija za vrtanje ledu na Antarktiki (EPICA). Ti bodo z analizo pradavnega ledu začeli to jesen.