Naliv in močan jugo na Tržaškem povzročala težave (VIDEO)

Močan nevihtni sistem je danes okrog 12.30 od jugozahoda zaobjel večji del tržaške pokrajine. Pojavljale so se močne padavine, jakost je bila mestoma zelo visoka. V Boljuncu smo, denimo, namerili najvišjo trenutno jakost padavin 350 milimetrov/uro, kar je zelo veliko in se navadno dogaja v poletnih mesecih. Ozračje je bilo zaradi za ta čas zelo toplega in močnega prizemnega jugovzhodnega vetra, ki je v Trstu dosegal do 70 kilometrov na uro, na morju pa 81 kilometrov na uro, ter vlažnih okrepljenih jugozahodnih tokov, zelo nestanovitno. V uri ali dveh je povečini v več krajših epizodah padlo od 20 do 30 litrov dežja na kvadratni meter. V zelo kratkem času se je usula velika količina vode, pri čemer je bila med drugim kanalizacija zaradi okrepljenega jugovzhodnega vetra in pritiska morja proti obali manj učinkovita. Voda je marsikje poplavila pločnike in ceste.