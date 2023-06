Naložili globe za skupnih 30.000 evrov in zasegli 15 kg hrane

Karabinerji oddelka NAS so skladno s tržaškim poveljstvom poostrili nadzor nad trgovinami s prehrambenimi izdelki, ki jih upravljajo tuji državljani. V petih trgovinah so ugotovili več kršitev, med drugim pomanjkanje potrdil HACCP, pomanjkanje oznak o sledljivosti, prodajo izdelkov s poteklim rokom trajanja, pomanjkanje živilskih označb in slabe zdravstveno-higienske razmere.

O rezultatih nadzora so obvestili pristojne oblasti. Skupno so naložili okrog 30.000 evrov glob in so zasegli 15 kilogramov živil. Z nadzorom bodo nadaljevali cel mesec.