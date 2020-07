Namenu predali novo sesljansko krožišče

Manjkal je le rez traku, ki so ga sesljanski, pravzaprav širše devinsko-nabrežinski občani slovesno dočakali včeraj pozno popoldne. Sesljansko krožišče pred restavracijo Tre noci so občinski in deželni upravitelji z zastopniki družbe FVG Strade tudi uradno predali namenu, čeprav je nared že kar nekaj časa.

Neurejeno in nevarno križišče je bilo dolga leta trn v peti krajevnim upravam, saj je bilo prizorišče številnih nesreč, včasih celo s tragičnim izidom. »Dela so spoštovala predvideno časovnico: nekaj več kot leto dni smo potrebovali za ureditev krožišča, brez nobene prekinitve prometa in težavam, ki jih je povzročila pandemija, navkljub,« je zbrane nagovorila domača županja Daniela Pallotta, ki je večkrat poudarila varnost, ki jo krožišče po novem zagotavlja voznikom.

Načrt je izdelal biro Cappella iz Gorice, odobrila pa družba FVG Strade, ki je pristojna za cesto. Dela so bila v celoti vredna okrog 1,1 milijona evrov, ki jih je krila Dežela Furlanija - Julijska krajina (zakup del si je zagotovilo podjetje Adriacos iz Latisane), je dodal generalni direktor FVG Strade Sandro Di Done. Široko, štirikrako enopasovno krožišče s premerom 40 metrov in ravno tako široko cestišče sta se naposled izkazala za povsem posrečeno prometno rešitev, kar zadeva varnost.