Namestili prve pametne zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov

Tržaške ulice bodo v prihodnje bolj snažne. Nanje bodo namreč prav kmalu postavili nove, pametne zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. Prve tri so že namestili na Verdijev trg, kjer sta jih včeraj ponosno predala namenu tržaški občinski odbornik Michele Babuder in Massimo Buiatti, direktor oddelka za okolje družbe AcegsApsAmga, ki skrbi za odvoz komunalnih in drugih odpadkov na območju tržaške občine.

»Pred sabo imamo prve tri pametne zabojnike v mestnem središču. Marsikje bomo zamenjali stare z novimi, ki imajo večjo zmogljivost, čeprav so veliko manjši. Storitev bomo v celoti posodobili,« je pojasnil Babuder. Novi zabojniki za ločeno zbiranje papirja, embalaže, stekla in drugih odpadkov lahko vsebujejo vsak po osemkrat 125 litrov smeti. V sebi imajo namreč vgrajeno napravo za stiskanje odpadkov, z izjemo zabojnika za steklo, vgrajeno tehnologijo, ki deluje na sončno energijo, za zaznavanje količine materiala v njih in spletno sporočanje s službo pristojno za odvoz. Na sprednji strani pa je še votlina za zbiranje cigaretnih ogorkov.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.