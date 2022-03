Namesto masaž spolne usluge

Po zaprtju treh masažnih salonov v preteklem letu in ovadbah več ljudi so policisti izsledili še četrtega, v katerem so uslužbenke namesto masaž ponujale tudi najrazličnejše spolne usluge. Gre za masažni salon v Miramarskem drevoredu, ki ga je upravljala 45-letna kitajska državljanka H.M.. Preiskavo, ki jo je vodil državni tožilec Federico Frezza, je opravil oddelek policije za boj proti mednarodnemu kriminalu in prostituciji. Policisti so s pomočjo videoposnetkov ugotovili, da so izkoriščana dekleta v njem nudila tudi spolne usluge, pri čemer so bile prisiljene delati ves dan brez premora. V zameno za nudene usluge pa so prejemale le drobiž, medtem ko je glavnino zaslužka zadržala upraviteljica, kar jim ni omogočalo niti najosnovnejšega življenjskega standarda, saj so bile primorane prenočevati kar v salonu. Lastnico salona so zaradi spodbujanja prostitucije ovadili, salon pa so zasegli.