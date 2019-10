Napadel ju je s kladivom

Za napad nad dvema mimoidočima je izbral kladivo: v popoldanskih urah je Pončana bila prizorišče grobega telesnega napada, ki ga je po podatkih policije zagrešil albanski državljan z duševnimi težavami. Opazil ga je poseben zapriseženi varnostnik, ki je tedaj hodil po Ul. Olivo. Po poročanju lokalnih medijev je napadalec najprej iz svojega stanovanja skozi okno zmetal več predmetov, med katerimi je bil nož. Mimoidoča moška sta mu zato zagrozila, da bosta poklicala policijo, nakar se je moški med 20 in 30 letom nad njima znesel s kladivom, s katerim je pred tem udaril po bližnjem avtu. V pretepu so bili poškodovani vsi trije vpleteni, posredovali so tudi policisti, na prizorišče je prišlo več patrulj.