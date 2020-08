Napor je bil velik, zadoščenje pa še večje

»Kljub nekaterim začetnim dvomom se je šagra izkazala kot prava izbira!« S temi besedami je odbornica Športnega društva Vesna iz Križa Sonja Sirk komentirala potek 5-dnevne šagre, ki se je zaključila v ponedeljek zvečer z nastopom kabaretne skupine Crampi elisi, ki jo sestavljajo Massimiliano Maxino Cernecca, Flavio Furian in Elisa Bombacigno.

»Na začetku je bilo veliko dvomov o sami izvedbi šagre. Sama organizacija je bila zahtevnejša kot bi bila sicer, to pa predvsem zaradi vse potrebne dokumentacije,« je povedala odbornica in dodala, da pri Vesni niti niso vedeli, kako bodo odreagirali ljudje in kakšen bo obisk praznovanja. Naposled pa so bili deležni neverjetnega odziva lačnih in žejnih strank, ki so se prišle zabavat na kriško igrišče.

»Formula za naš uspeh je bila povezati vse generacije. Na šagri so marljivo sodelovali izkušeni starejši člani, mladi s svojo energijo in najmlajši. Kljub vsem težavam smo poskušali držati kar se da visok nivo kvalitete hrane in ponudbe. Napor je bil zelo velik, zadoščenje pa še večje,« se je pohvalila odbornica in dodala, da so bili ljudje, kar se predpisov za omejevanje širjenja virusa tiče, precej disciplinirani.

Pri Vesni so tako poskrbeli, da so vsi delavci nosili zaščitne maske, prav tako so skrbeli za redno razkuževanje miz. »Posebna pohvala mora iti našim obiskovalcem. Predvsem zaradi njih in njihovega vedenja je bila šagra zelo uspešna,« je za zaključek povedala Sonja Sirk.