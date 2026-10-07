Narodne noše bodo spet obiskale Barcolano

»Kdaj se dobimo v noši« je ime skupine ljubiteljev narodnih noš, ki nastopa ob pomembnejših dogodkih. Njeni pobudnici sta Elizabeta Ferluga in Neva Husu. Skupina nastopa na različnih prireditvah lokalnega značaja, kot so prireditve društev ali cerkveni prazniki v tržaški okolici. Predstavila se je tudi na lanski Barcolani.

Ob letošnji regati bo skupina obiskovalcem v mestu ponovno pričarala bogastvo in raznolikost narodnih noš. S svojo prisotnostjo želi namreč spodbujati zanimanje za tradicionalna oblačila in običaje ter poudarjati pomen njihovega ohranjanja.

Dogodek je vključen v Dneve evropske kulturne dediščine, ki predstavljajo pomembno priložnost za spoznavanje, doživljanje in ohranjanje izročila. Prav takšni dogodki omogočajo, da kulturna dediščina ne ostaja zgolj zapisana v preteklosti, temveč živi med ljudmi, se prenaša iz roda v rod in ostaja pomemben del naše skupnosti ter njenega spomina.

Kdor bi se jim želel pridružiti, lahko to stori v soboto ali nedeljo v popoldanskih urah pridruži na Velikem trgu. Nekatere skupine bodo v mesto prispele s tramvajem, za katerega je potrebna predhodna rezervacija. Narodne noše bodo na Velikem trgu približno med 15. in 18. uro.