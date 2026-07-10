Pri Repnu gori, zublje gasijo trije helikopterji

Nedaleč od repenskega nogometnega igrišča, pri Branovi javi, se je malo po 13. uri vnel požar. Ta se zaradi vetra trenutno širi v smeri Cola in Poklona, veliko je tudi dima. Sprva so goreli travniki in grmičevje, sedaj pa se zublji oprijemajo tudi dreves. Položaj je zaradi vetra in težko dostopnega območja zapleten.

Na kraju posredujejo prostovoljci civilne zaščite iz Repentabra in Zgonika, gasilci, prostovoljni gasilci, gozdarska policija in trije helikopterji. Gašenje spremlja repentabrska županja Tanja Kosmina, ki je za pomoč prosila gasilce iz sosednje Slovenije.

Deželna centrala civilne zaščite v Palmanovi je poklicala slovenske kolege, ti so obljubili pomoč slovenskih gasilskih letal, ki naposled zaradi varnostnih zapletov niso prišla.



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