Do ponedeljka vabijo v Križ Ribiški dnevi

V Dom Alberta Sirka v Križu je včerajšnji sončni zaton prinesel vonj po ribjih specialitetah in dalmatinsko glasbo Klape Semikanta. Začeli so se namreč letošnji, jubilejni, Ribiški dnevi. Praznik, ki ga športno društvo Mladina prireja tokrat desetič, bo vključno do ponedeljka vabil na prizorišče z razgledom na Tržaški zaliv, ki je bilo včeraj že takoj po odprtju zelo obiskano. Ribiški praznik pa tokrat poteka v znamenju dveh jubilejev, saj društvo Mladina letos praznuje pol stoletja delovanja.

»Nahajamo se v prav posebnem kraju, ki ga nismo izbrali po naključju. Tukaj se spominjamo ljudi, ki so se vsak dan odpravljali na morje, pogosto v težkih razmerah in z velikim pogumom. Njihova vztrajnost, medsebojna pomoč in ljubezen do morja pa so vrednote, ki jih želimo ohraniti še danes,« je ob odprtju Ribiškega praznika dejal predsednik Mladine Peter Sedmak.

Ribiški praznik ni le praznik dobre hrane in glasbe, je predvsem poklon vaškim ribičem in njihovi dediščini, je izpostavil. »Z zbranimi sredstvi pa nam omogoča, da kot društvo Mladina še naprej izvajamo dejavnosti z otroki, odraslimi in mladimi. Posebna zahvala gre zato prostovoljcem, brez katerih tega praznika ne bi bilo,« je zaključil Sedmak.

Predsednik Ribiškega muzeja Tržaškega primorja Franko Cossutta je spomnil, da je bil Križ nekoč znan po spretnosti in številčnosti svojih ribičev. Ribiški praznik pa je dokaz, da njihova dediščina še živi in jo s ponosom predajajo mladim generacijam, je še pristavil.

Petdnevni kriški praznik bo ob slastnih ribjih jedeh ponujal tudi raznolik kulturni in družabni program. Možen bo obisk Ribiškega muzeja, ki jutri ob 18. uri prireja otroški ex tempore v spomin na Alberta Sirka. Tema bo sončni zaton na morju, vodila bo Ailin Visentin. Glasbeni program pa po včerajšnjem koncertu Klape Semikanta predvideva današnji nastop skupine Etnoploč z začetkom ob 21. uri, jutrišnji koncert Klape Kampanel, ki prihaja iz Primoštena na dalmatinski obali, v ponedeljek pa nastop Mednarodne kriške operne akademije, ki jo vodi Alessandro Svab. V nedeljo bo čas za igro: ob 18. uri prirejajo turnir v briškoli in mori kantadi, zvečer ob 21. uri pa bosta na prazniku nastopila priljubljena tržaška komika Flavio in Maxino s predstavo Domače Crampi Elisi.