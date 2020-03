Narodni dom danes v oddaji Passato e Presente

Če je zgodba o požigu Narodnega doma v zavesti slovenske narodne skupnosti v Italiji še kako ukoreninjena, to najbrž za širšo italijansko javnost ne drži tako pribito. Kdor tega bolečega zgodovinskega dogodka še ne pozna in bo danes ob 13.15 prižgal televizor ter preklopil na kanal Rai3, bo lahko prisluhnil zgodovinarju Guidu Crainzu, ki bo spregovoril o tistih vročih in napetih julijskih dneh izpred stotih let.

Današnja zgodovinska oddaja Passato e Presente (Preteklost in sedanjost), ki jo vodi novinar Paolo Mieli, bo namreč posvečena ravno tržaškemu Narodnemu domu. Novinar v televizijski studio vedno povabi kakega strokovnjaka za izbrano temo, praviloma so to zgodovinarji, gostu pa vprašanja poleg Paola Mielija postavljajo še trije študenti oz. študentke zgodovine. »Trst, 13. julij 1920. Po nemirih, do katerih je dan pred tem v Splitu prišlo med italijanskimi vojaki in jugoslovanskimi nacionalisti in v katerih sta življenje izgubila dva vojaka, tržaški fašisti priredijo na Velikem trgu velik shod, ki se ga je udeležilo več kot dvatisoč oseb,« so zapisali v napovedi oddaje. »Ozračje je zelo napeto. Nenadoma neko smrtno zabode udeleženca shoda in po trgu se v trenutku razširi govorica, da je morilec Slovan. V kratkem času se več skupinic udeležencev shoda razprši po mestu, da bi uničili simbole slovenske prisotnosti v mestu.«

V oddaji nameravajo poglobiti dogodke pred požigom Narodnega doma, pa tudi zapletene zgodovinske dogodke iz krajev, kjer je fašistični skvadrizem doživel krst. »Najštevilčnejša skupina obkoli slovanski Narodni dom na Trgu Oberdan, v katerem so tudi stanovanja, kavarna in Hotel Balkan. Stavbo obkolijo in jo zažgejo,« so še zapisali. Kaj več o tem pa bo, kaže, povedal zgodovinar Guido Crainz, ki poučuje sodobno zgodovino na Univerzi v Teramu: posebno se posveča raziskovanju druge polovice 20. stoletja, zgodovini medijev ter odnosom med mediji in posredovanjem zgodovinskih vsebin.

Ponovitev oddaje Passato e Presente o Narodnem domu bo danes ob 20.30 na kanalu Rai Storia.