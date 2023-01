Narodni dom med najpomembnejšimi trenutki

Z novim letom se prefekt Annunziato Vardè poslavlja. Mesto v tržaški vladni palači prepušča Pietru Signoriellu, ki je bil do pred kratkim prefekt v Vicenzi. Vardè se je danes na srečanju z novinarji uradno poslovil ter ponudil obračun obdobja, ki ga je preživel v Trstu in v Furlaniji - Julijski krajini v vlogi vladnega komisarja. »Zahvaljujem se celotni skupnosti, ki me je sprejela in s katero sem uspešno sodeloval,« je povedal v slovo. V Trstu je nastopil kot prefekt 6. novembra 2021, ko so mesto preplavili protestniki, nasprotniki covidnega potrdila in proticepilci. »Na ulico je stopilo več kot 8000 demonstrantov. Manjša skupina je nato vdrla na Veliki trg, na katerega je bil takrat vstop prepovedan. Policija je primerno ravnala,« je opisal tedanje dogajanje Annunziato Vardè. »Le nekaj dni kasneje smo uvedli prepoved protestnih zborovanj v središču mesta in v bližini t.i. občutljivih krajev, kot je denimo vhod v tržaško pristanišče,« je nadaljeval in izrazil prepričanje, da morda le ni naključje, da je bilo od takrat vse manj protestov. Ruski napad na Ukrajino je po njegovih besedah pomenil nov izziv, saj je čez mejo prišlo okrog 120 tisoč beguncev. »Večina se jih pri nas ni ustavila. Le 6190 jih je ostalo v FJK, 1300 pa na Tržaškem. V sprejemnih centrih jih je danes 259,« je sporočil.

Med najpomembnejšimi trenutki, ki jih je prefekt Annunziato Vardè doživel v Trstu, je omenil predajo lastništva Narodnega doma slovenski manjšini v Italiji.

