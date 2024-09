Narodni dom obiskali švedski, japonski in katalonski gostje

Priložnost kongresa zveze Ibby v tržaškem Starem pristanišču, ki je v Trst privabil udeležence s celega sveta, je marsikdo izkoristil za raziskovanje širše okolice. Kot je za Primorski dnevnik povedala Ivana Soban, knjižničarka na Oddelku za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice, ki ima svoj sedež v Narodnem domu, so v petek na oddelku dočakali obisk z Japonske, pa tudi s Švedske in iz Katalonije.

Svoj obisk Oddelka za mlade bralce je že predhodno najavil knjižničar Nobuki Tsuboi iz Mednarodne knjižnice za mladinsko književnost, ki deluje v sklopu Japonske nacionalne knjižnice. Mimo pa so prišle tudi knjižničarka iz mestnih knjižnic v Stockholmu in knjižničarka ter učiteljica oziroma profesorica iz Katalonije.

»Med knjižnimi policami so iskali svoje avtorje v slovenskem prevodu, skupaj pa smo primerjali izkušnje o delu v manjši knjižnici v Trstu ali pa v nacionalni knjižnici v Tokiu, kjer imajo 44 milijonov enot gradiva,« je povedala Ivana Soban. Japonska nacionalna knjižnica je namreč ena največjih knjižnic na svetu.

Zanimivo se ji je zdelo dejstvo, da nabavljajo v Stockholmu tudi slovenske knjige in nasploh veliko knjig iz drugih držav. Prav tako, je povedal japonski knjižničar, imajo v Tokiu knjige iz 160 držav. Fond mladinske knjižnice šteje 500 tisoč knjig in od tega je kar tretjina del iz tujine.