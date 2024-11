Naselje znamenitega cirkusa bodo postavili na območju silosa

Znamenita kanadska skupina akrobatov in umetnikov Cirque du Soleil, ki bo junija in julija prvič na obisku v Trstu, bo svoj šotor s celotnim naseljem za cirkusante vred postavila na območju med nekdanjim silosom in Starim pristaniščem. Vhod za gledalce bo na Trgu Santos. Vest so sporočili danes v gledališču Rossetti, saj gostovanje kanadske skupine ena izmed večjih produkcij Stalnega gledališča FJK.

Postavitev šotora Grand Chapiteau, v katerem bo Cirque du Soleil med 13. junijem in 13. julijem izvajal posodobljeno predstavo Alegría, je zelo zahtevna naloga. Dva tisoč ton materiala, potrebnega za namestitev celotnega cirkuškega naselja, bo v Trst pripeljalo 77 kamionov. Za namestitev samega šotora bo potrebna moč šestdesetih delavcev in delavk, ki bodo postavili več kot 100 nosilnih drogov za podporo. Premer šotora meri 51 metrov, višina pa 19 metrov. V njem bo prostor za 2500 gledalcev.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.